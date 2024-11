Centrale di Zaporizhzhia a rischio blackout: allarme sicurezza nucleare in Ucraina

Per la terza volta in un mese, la centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia è sull'orlo del blackout a causa dei bombardamenti russi. A denunciarlo è stato il ministero dell’Energia ucraino, come riferisce Rbc-Ucraina.

«A causa dei bombardamenti nemici, la centrale di Zaporizhzhia ha perso corrente su una delle due linee di trasmissione elettriche esterne che collegano l’impianto, temporaneamente occupato, con il sistema energetico unificato dell’Ucraina», si legge in una nota del dicastero.

Terzo rischio blackout a novembre

Secondo il ministero dell’Energia, è la terza volta a novembre che l’alimentazione elettrica esterna della centrale, necessaria per il suo funzionamento sicuro, si trova a rischio. «La linea di trasmissione ad alta tensione Ferrosplavnaya 1 è stata spenta come misura di salvaguardia alla centrale nucleare», hanno fatto sapere in un comunicato i responsabili dell’impianto.