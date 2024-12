Riapre Notre-Dame de Paris, c'è un tocco... cosentino nella rinascita della cattedrale

''Sublime'': queste le prime parole del presidente francese, Emmanuel Macron, scoprendo l'interno della cattedrale Notre-Dame de Paris, interamente restaurata dopo l'incendio del 15 aprile 2019. ''Questa è la cattedrale come non l'abbiamo mai vista", ha detto da parte sua l'arcivescovo di Parigi, Laruent Ulrich, accompagnando il presidente. La cattedrale parigina, ha proseguito l'alto prelato rivolgendosi al presidente secondo l'audio trasmesso da BFMTV, "ritrova la sua grandezza, il suo splendore, la sua luminosità".

Quello di oggi, è l'ultimo sopralluogo di Macron al cantiere di Notre-Dame de Paris prima delle celebrazioni per la riapertura, a cui è atteso anche il presidente italiano, Sergio Mattarella, in programma il 7 e 8 dicembre.

Il legame con la Calabria

L'architetto Livio De Luca (intervistato da Gazzetta del Sud online all'epoca del conferimento dell'incarico), orario ha guidato il cantiere virtuale per il restyling della cattedrale parigina.