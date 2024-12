I ribelli arrivano a Damasco, Assad è sparito: forse è in fuga. Il destino del regime in bilico

Ore fatali circondano il destino politico della Siria, travolta da una guerra mondiale in corso sul suo territorio da quasi 14 anni, e che si appresta a scrivere una nuova pagina al libro della sua storia millenaria: il presidente Bashar al Assad, da un quarto di secolo al potere dopo averlo ereditato dal padre Hafez per trent'anni ai vertici del regime, è da più parti indicato come un raìs in fuga, mentre gli insorti dal sud e dal nord del Paese sono già alle porte di Damasco.

Una marcia trionfale degli insorti

Dopo una clamorosa e inaspettata marcia trionfale, cominciata solo dieci giorni fa dalla remota regione nord-occidentale di Idlib al confine con la Turchia, gli insorti hanno travolto roccaforti governative, russe e iraniane come Aleppo e Hama.