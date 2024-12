Chi è Luigi Nicholas Mangione, il 26enne accusato dell’omicidio del CEO di UnitedHealthcare

Al sesto giorno di caccia all’uomo, il cerchio si è chiuso attorno a Luigi Nicholas Mangione, 26enne nato e cresciuto nel Maryland con un nome di origini italiane, ex studente della Ivy League, ricercato per l'assassinio a Manhattan del CEO di UnitedHealthcare, Brian Thompson. Su segnalazione di un dipendente del fast food di un McDonald’s di Altoona, in Pennsylvania, la polizia ha fermato un giovane dal comportamento sospetto trovandolo in possesso di un passaporto americano e quattro documenti di identità falsi, tra cui uno simile a quello del New Jersey esibito alla reception dell’ostello dell’Upper West Side, dove il killer si era fermato per dieci giorni prima dell’assassinio.

La cattura grazie a tecnologia e investigazione tradizionale

«L'abbiamo preso incrociando i vecchi metodi della polizia con quanto offerto dalle nuove tecnologie», ha dichiarato la nuova commissioner Jessica Tisch durante una conferenza stampa a New York con il sindaco Eric Adams. Arrivato ad Altoona in Greyhound, Mangione aveva con sé una pistola con silenziatore simile a quella usata per uccidere Thompson: si tratterebbe di una 'ghost gun', non rintracciabile e assemblata con una stampante 3D. Il 26enne portava addosso anche un "manifesto", secondo fonti di polizia, simile a quello del matematico pluriassassino Unabomber.