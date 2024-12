Donald Tusk: L’Ue pronta a inviare peacekeeper in Ucraina nel post-guerra, serve una pace duratura"

«Non posso commentare le riunioni dei singoli Stati membri, ma la nostra posizione è molto chiara: sosterremo l’Ucraina con tutti i mezzi necessari. La Russia deve pagare per i crimini commessi. Anche l’Alto Rappresentante è stata chiara nei suoi incontri e nelle discussioni: tutte le opzioni sono sul tavolo». Lo ha detto una portavoce della Commissione Ue sulla possibilità di dispiegare forze di peacekeeping in Ucraina, tema che dovrebbe essere discusso nell’incontro odierno a Varsavia tra il presidente francese Macron e il premier polacco Tusk. Al riguardo, ha detto, «siamo pronti e disponibili a coordinare tutti gli sforzi».

Peacekeeper per garantire la pace

L’impiego di truppe europee in Ucraina potrebbe contribuire a garantire un futuro accordo volto ad assicurare una pace nella guerra con la Russia. Lo ha affermato un alto funzionario di Kiev all’Afp. Il presidente russo Vladimir Putin «rompe sempre il cessate il fuoco, lo ha fatto decine di volte, non solo in Ucraina. Ecco perché abbiamo bisogno di garanzie e la presenza di contingenti militari può essere una di queste», ha detto la fonte.