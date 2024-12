Trump condanna i lanci di missili americani Atacms sulla Russia

Il Cremlino ha avvertito che la Russia risponderà sicuramente , «nei tempi e nelle modalità ritenuti opportuni», al nuovo raid , che ha preso di mira un aeroporto militare a Taganrog , nella regione di Rostov . Ma Zelensky non si mostra preoccupato e dice di voler insistere: «Che gli Himars colpiscano i bersagli nemici », ha incitato il presidente ucraino durante una visita alla 277ma brigata di artiglieria missilistica , citando il sistema utilizzato anche per lanciare gli Atacms , che hanno una gittata massima di 300 chilometri .

Trump contro l'escalation del conflitto

In un’intervista alla rivista Time, che lo ha nominato Persona dell’Anno, Trump ha definito «un errore molto grande» la decisione di Biden di consentire a Kiev l’uso dei missili. «Perché stiamo facendo questo? - ha chiesto - Stiamo solo provocando un’escalation in questa guerra e la stiamo rendendo peggiore. Questo non doveva essere permesso». Il presidente eletto ha definito «una follia» la strage in corso di soldati ucraini e russi, con perdite «insostenibili». E ha ribadito di volere «raggiungere un accordo» per la fine delle ostilità, assicurando di non volere «abbandonare» Kiev.

Il Cremlino sostiene Orban

Da parte sua il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha detto che la Russia «sostiene pienamente» gli sforzi di Viktor Orban per favorire una soluzione pacifica del conflitto, dopo che ieri il premier ungherese aveva telefonato al presidente Vladimir Putin. Il portavoce ha anche sposato la versione di Orban, smentita da Kiev, secondo la quale la sua proposta di uno scambio di prigionieri su vasta scala e una tregua natalizia è stata respinta da Zelensky. Il servizio d’intelligence interno russo Fsb, ha affermato Peskov, aveva già «presentato le proposte russe per lo scambio di prigionieri all’ambasciata ungherese a Mosca».