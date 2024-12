Strage a Gaza City, raid su ex scuola usata come rifugio: almeno 28 morti

Ammonta ad un totale di almeno 28 palestinesi morti il bilancio dei vari raid notturni compiuti dalle forze israeliane sulla Striscia di Gaza, incluso quello alla ex scuola di Gaza City che ospitava sfollati, dove sono morti in 8 fra cui 4 bambini: lo afferma la protezione civile di Gaza, espressione di Hamas. Un altro attacco israeliano, secondo la protezione civile, ha colpito un caseggiato a Deir al-Balah, uccidendo 13 persone. Altri sono i 4 morti in un’automobile "presa di mira da un drone israeliano» a Gaza City, e ulteriori 3 «non identificati» in «un attacco aereo israeliano a est della città di Rafah».