Siria, incendio di un albero di Natale vicino ad Hama: protesta dei cristiani di Damasco

Centinaia di manifestanti sono scesi in piazza nelle zone cristiane di Damasco per protestare contro l’incendio di un albero di Natale vicino ad Hama, nella Siria centrale, come hanno testimoniato i giornalisti dell’AFP.

«Chiediamo i diritti dei cristiani», hanno cantato i manifestanti mentre marciavano attraverso la capitale siriana verso la sede del Patriarcato ortodosso nel quartiere di Bab Sharqi.

Le proteste arrivano poco più di due settimane dopo che una coalizione armata guidata da islamisti ha rovesciato il governo di Bashar al-Assad, che si era presentato come protettore delle minoranze nel paese a maggioranza sunnita.