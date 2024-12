Attacco cibernetico alla Japan Airlines, 24 voli nazionali subiscono un ritardo

Japan Airlines ha segnalato un attacco informatico che ha causato ritardi ai voli nazionali e internazionali ed è poi stato «affrontato». La compagnia aerea, la seconda più grande del Giappone dopo All Nippon Airways, ha affermato che 24 voli nazionali hanno subito un ritardo di oltre mezz'ora. L’emittente pubblica NHK ha affermato che i problemi con il sistema di check-in dei bagagli della compagnia aerea hanno causato ritardi in diversi aeroporti giapponesi, ma non sono state segnalate interruzioni importanti. «Abbiamo identificato e affrontato la causa del problema. Stiamo verificando lo stato di ripristino del sistema», ha scritto Japan Airlines in un post su X.

«Le vendite di biglietti per i voli nazionali e internazionali in partenza oggi sono state sospese. Ci scusiamo per qualsiasi inconveniente causato», si legge nel post.

Per i media giapponesi la compagnia potrebbe aver subito un cosiddetto attacco DDoS, mirato a sopraffare e interrompere un sito Web o un server.

L’interruzione della rete è iniziata alle 7:24 di giovedì (22:24 Gmt di mercoledì), ha affermato Japan Airlines nella dichiarazione, aggiungendo che non vi è stato alcun impatto sulla sicurezza delle operazioni. Quindi «alle 8:56 abbiamo temporaneamente isolato il router che stava causando l’interruzione», ha affermato.