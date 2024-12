Sei neonati morti per il gelo a Gaza: dopo Jumaa non c'è l'ha fatta neanche il fratello gemello

Il piccolo Ali Al-Batran non ce l’ha fatta. Il bimbo di appena un mese, gemello di Juma, morto ieri a Gaza, è deceduto anche lui a causa del freddo in una tenda nel campo profughi di Deir Al-Balah, nel centro della Striscia. Lo scrive l’agenzia palestinese Wafa citando fonti mediche. Si tratta del sesto neonato morto per il freddo in una settimana. Pochi giorni fa, quattro bimbi di età compresa tra i 4 e i 21 giorni sono morti a causa delle basse temperature e del forte freddo.

