Venezuela: multa di 10 milioni di dollari a TikTok per i tre ragazzi morti dopo sfide virali

Il tribunale supremo del Venezuela ha multato TikTok per 10 milioni di dollari in relazione alle sfide virali che, secondo le autorità, hanno causato la morte di tre adolescenti per intossicazione da sostanze chimiche. Il giudice del Tribunale Supremo di Giustizia Tania D’Amelio ha dichiarato che la popolare app di video-sharing è stata negligente nel non aver implementato «misure necessarie e adeguate» per fermare la diffusione dei contenuti che incoraggiavano le sfide.

A TikTok, che è di proprietà della cinese ByteDance, è stato ordinato di aprire un ufficio nel Paese sudamericano e sono stati concessi otto giorni di tempo per pagare la multa o affrontare misure «appropriate». Il Venezuela utilizzerà il denaro per «creare un fondo per le vittime di TikTok, destinato a risarcire i danni psicologici, emotivi e fisici agli utenti, soprattutto se si tratta di bambini e adolescenti», ha dichiarato la D’Amelio.