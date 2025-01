Nuovi raid su Gaza, ancora un neonato morto di freddo: è il settimo in pochi giorni

Tutto questo mentre i tentativi di raggiungere un accordo tra Israele e Hamas per il rilascio degli ostaggi e una tregua si sono ufficialmente arenati ancora una volta. Frattanto, le condizioni di centinaia di migliaia di sfollati palestinesi diventano ogni giorno più miserabili, non solo per i continui bombardamenti, ma anche per il clima rigido che si è abbattuto da giorni sula regione.

Gli ospedali di Gaza sono diventati "trappole mortali», ha sottolineato l’Alto commissario dell’Onu per i diritti umani, Volker Turk, «come se gli incessanti bombardamenti e la terribile situazione umanitaria a Gaza non fossero sufficienti». Parole pesanti, che fanno seguito a quelle espresse lunedì da un gruppo di esperti di diritti delle Nazioni Unite secondo cui «l'assedio» sembra essere parte di uno sforzo "per spostare in modo permanente la popolazione locale come precursore dell’annessione di Gaza». In tutto questo, mentre il triste bilancio delle vittime nella Striscia ha raggiunto quota 45.553 e 108.379 feriti, gli attacchi israeliani delle ultime ore si sono concentrati nel nord di Jabalia, nel campo profughi centrale di Bureij, a Gaza City e nel sud di Khan Younis. E sono iniziati quando era appena scoccata la mezzanotte, con un raid contro una casa a Jabalia, nel nord di Gaza, che ha provocato 15 morti, tra cui quattro bambini e una donna, e più di 20 feriti tra tre famiglie di sfollati. Ciò nonostante, dalla Striscia continuano ad arrivare "proiettili», ovvero razzi, verso il territorio israeliano, tanto che il ministro della Difesa Israel Katz ha avvertito che l'Idf intensificherà i suoi attacchi contro Gaza se Hamas continuerà a lanciare razzi contro Israele. «Subirà colpi di un’intensità mai vista a Gaza da molto tempo», ha detto, proprio mentre l’aeronautica militare israeliana ha reso noto di aver lanciato a dicembre oltre 1.400 attacchi aerei nella Striscia di Gaza, con jet da combattimento, elicotteri e droni. E proprio mentre un funzionario israeliano ha dichiarato al Times of Israel che al momento non ci sono team israeliani a Doha o al Cairo che stiano lavorando a un accordo con Hamas. Apparentemente anche perché Hamas avrebbe parzialmente respinto una lista di ostaggi che Israele insiste debbano essere rilasciati nella prima fase di qualsiasi accordo di cessate il fuoco: secondo l’emittente israeliana Kan, Hamas è disposto a rilasciare 22 dei 34 ostaggi sulla lista, offrendone 12 deceduti. Con Israele che avrebbe quindi rifiutato l’idea, chiarendo che accetterebbe solo rapiti ancora in vita. Sul fronte dell’Anp, intanto, si registra la decisione di sospendere le trasmissioni di Al Jazeera nei Territori palestinesi. Una mossa condannata da Hamas che parla di palese violazione dei libertà dei media, e che la stessa emittente panaraba ritiene essere legata alla volontà di Ramallah di accattivarsi il favore di Donald Trump, in arrivo alla Casa Bianca.