Caso Cecilia Sala, l'Iran insiste: l'Italia non segua la politica ostile degli Usa, rilasci Abedini

L’Iran ha manifestato la sua ferma protesta per l’arresto di Mohammad Abedini Najafabadi, definendolo «illegale e in linea con gli obiettivi politici ostili Usa». Teheran ha dichiarato di aspettarsi che Roma «rigetti la politica sugli ostaggi degli Stati Uniti e crei le condizioni per il rilascio» del cittadino iraniano. Queste dichiarazioni sono state espresse da Majid Nili Ahmedabadi, direttore generale per l’Europa occidentale del Ministero degli Esteri iraniano, durante un incontro con l’ambasciatrice Paola Amadei.

Accuse agli Stati Uniti

Secondo Teheran, «gli Usa prendono in ostaggio gli iraniani nel mondo, imponendo le loro leggi in altri paesi». Questa politica, ha sottolineato l’Iran, «non solo danneggerà i legami Iran-Italia, ma è contro le leggi internazionali». L’agenzia Irna riporta inoltre che il Ministero degli Esteri iraniano ha convocato l’ambasciatrice Paola Amadei per discutere dell’arresto della giornalista italiana Cecilia Sala, avvenuto il 19 dicembre.