La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha annullato i suoi impegni esterni per le prime due settimane di gennaio a causa di una grave polmonite. Tra gli appuntamenti annullati vi sono il discorso a Lisbona e il viaggio programmato a Danzica in occasione del lancio della presidenza polacca del Consiglio, che avrà luogo in una fase successiva.

Lo rende noto il portavoce aggiunto della Commissione europea, Stefan de Keersmaecker.