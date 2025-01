Medio Oriente, Israele minaccia ritorsioni su Hezbollah: "Hanno violato la tregua"

Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha accusato gli Hezbollah libanesi di non rispettare i termini dell’accordo di cessate il fuoco e ha avvertito che il suo Paese agirà «con la forza».

Secondo Katz i combattenti Hezbollah non si sono ancora ritirati a nord del fiume Litani, nel Libano meridionale, a circa 30 km dal confine israeliano. «Se questa condizione non verrà soddisfatta, non ci sarà alcun accordo e Israele sarà costretto ad agire unilateralmente per garantire il ritorno sicuro dei residenti del nord (di Israele ndr) alle loro case», ha aggiunto.