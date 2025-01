Canada, Justin Trudeau si dimette dopo 15 anni da leader del partito liberale

Justin Trudeau ha annunciato in una conferenza stampa le dimissioni come leader del partito liberale che ha guidato dal 2013 e che resterà in carica come premier finche' non sarà scelto un nuovo leader.

Una mossa che arriva sullo sfondo di una crisi del suo governo di minoranza, con l'uscita del partito Ndp che lo sosteneva esternamente e le dimissioni della vice premier e ministra delle finanze Chrystia Freeland, in dissenso sulla risposta alla minaccia di dazi di Donald Trump.

Con la sua uscita Trudeau, premier dal 2015, mette fine probabilmente alla sua carriera politica.