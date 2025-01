Cade dal balcone in Messico, grave la studentessa italiana Anastasia Sarro

Vive momenti di ansia la comunità di Montemiletto, 5mila abitanti in provincia di Avellino, per le sorti di Anastasia Sarro, la 23enne laureata al Politecnico di Torino caduta il 2 gennaio scorso dal secondo piano di una residenza universitaria di Queretaro, in Messico, dove partecipava al programma di scambi internazionali Erasmus+.

Secondo una prima ricostruzione, la giovane sarebbe caduta accidentalmente dal balcone dell’abitazione in cui viveva da sola da un’altezza di dieci metri. Nel violento impatto ha subito numerose fratture ed è stata operata in una clinica di San Cristobal Ecatepec: l’intervento, durato dieci ore, è servito a ridurre i traumi e a stabilizzarla. Secondo informazioni non confermate ufficialmente, non sarebbe in pericolo di vita.

Indagini in corso: ipotesi incidente domestico

Sulle cause e la dinamica, indagano le autorità della polizia locale: al momento, l’ipotesi prevalente tra gli investigatori è quella dell’incidente domestico. I suoi genitori, entrambi medici, residenti a Montemiletto, nella giornata di ieri sono volati in Messico.