Francia, è morto il leader storico dell'estrema destra Jean-Marie Le Pen

E’ morto all’età di 96 anni Jean-Marie Le Pen, dirigente storico dell’estrema destra francese, fondatore del Front National. Ne ha dato notizia la famiglia. Padre di Marine, che ne ha ereditato passione e fede politica, è spirato in una struttura in cui era ricoverato da settimane. «Circondato dai suoi cari, Jean-Marie Le Pen, è stato richiamato a Dio oggi alle 12», si legge in un comunicato della famiglia.

Nato nel 1928 a La Trinitè-sur-Mer (Morbihan), in Bretagna, figlio di un pescatore e di una sarta, «non era un predestinato», ha sottolineato Le Figaro nel ricordare Le Pen. In seguito alla perdita del padre nell’esplosione di una mina tedesca al largo delle coste della Bretagna, a soli 14 anni Jean divenne un 'protettò della Nazione: «Questo ebbe un effetto profondo su di me», raccontò poi nelle sue memorie uscite nel 2018, «ero due volte figlio della Francia, quindi dovevo prestare ancora più attenzione al mio Paese». Per Le Figaro, Le Pen è stata «la figura politica più controversa» del Paese, un «diavolo della Repubblica». Accusato dai suoi detrattori di razzismo, xenofobia, antisemitismo, condannato più volte, non ha mai accettato la svolta 'normalizzatricè del Front National che la figlia Marine ha guidato e che nel 2015 ha portato fino all’esclusione di Jean Marie dal partito che aveva fondato. E con cui, ricorda Le Monde, «aveva riportato l’estrema destra nel cuore della politica francese».