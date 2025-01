Trump: “Se Hamas non rilascerà gli ostaggi entro il mio insediamento sarà l’inferno”. E minaccia Panama e Groenlandia

Dalla Casa Bianca d’inverno, il suo resort di Mar-a-Lago , The Donald ha descritto quella nuova «età dell’oro» promessa in campagna elettorale, con l’ America che torna a imporsi sulla scena mondiale attraverso la conquista di nuovi territori e la riappropriazione di vecchi possedimenti. Mentre il presidente eletto parlava ai giornalisti, il figlio Don jr sbarcava in Groenlandia per sondare gli umori dei circa 45.000 abitanti e dei rappresentanti politici dell’isola che fa parte della Danimarca . «L'accoglienza è stata ottima. Loro e il mondo libero hanno bisogno di sicurezza, protezione, forza e pace! Questo è un accordo che deve realizzarsi. Rendere la Groenlandia di nuovo grande!», ha scritto il tycoon su Truth riecheggiando il suo slogan elettorale Make America Great Again .

Il Risiko di Donald Trump . Nella prima conferenza stampa dell’anno, il presidente non ancora insediato si è presentato già come commander-in-chief avvertendo Panama e Groenlandia che non esclude l’uso della forza militare nei loro confronti, minacciando il Canada di dazi , annunciando di voler cambiare nome al golfo del Messico e mettendo in guardia gli alleati della Nato che la sua amministrazione potrebbe chiedere un aumento delle spese per la difesa fino al 5% del Pil .

Trump non è entrato nel dettaglio dei piani per un’eventuale annessione dell’immenso territorio ma, a domanda diretta, non ha escluso l’uso della forza militare. «Non posso dare assicurazioni in questo senso», ha risposto, precisando di «non potersi impegnare» in questo momento. «Può darsi che dovrò fare qualcosa in futuro», ha aggiunto. La Danimarca non ha nascosto la sua irritazione verso le minacce del presidente eletto.

«La Groenlandia appartiene ai groenlandesi e non è in vendita», ha avvertito la premier danese Mette Frederiksen, mentre re Frederik ha cambiato appositamente lo stemma reale per inserirvi i simboli di Groenlandia e isole Faroe. Trump ha parlato anche del suo nuovo pallino, la riconquista del Canale di Panama. «Ne abbiamo bisogno per la sicurezza economica. E’ stato costruito per i nostri militari», ha dichiarato, minacciando l’imposizione di tariffe e lasciando intendere anche in questo caso di non escludere l’uso dell’esercito.