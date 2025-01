Trump mantiene la promessa: subito una raffica di decreti, stop allo Ius soli e al Green deal

na raffica di cento ordini esecutivi per disegnare la nuova America, in primis nel contrasto all’immigrazione. La stretta sui migranti inizia subito e prevede, oltre all’invio di truppe al confine con il Messico, anche l’abolizione dello Ius soli. Per rilanciare gli Usa, almeno secondo la sua visione, Donald Trump abolisce anche il mandato per le auto elettriche e si impegna a ritirare ancora una volta Washington dall’accordo sul clima di Parigi. Fra i decreti è attesa anche la proroga del divieto di TikTok, promessa alla vigilia del giuramento. Leggi anche Trump ha giurato, ovazione a Capitol Hill: “Fermeremo l’invasione al confine”. E giura: "Nuova età dell'oro per l'America" IMMIGRAZIONE «Deporterò milioni e milioni di migranti illegali», ha detto il presidente nel suo discorso di insediamento annunciando la dichiarazione di emergenza al confine col Messico e l’invio dell’esercito. I primi decreti firmati vanno proprio in questo senso e includono il ripristino della politica 'Remain in Mexico' oltre all’avvio delle procedure per cambiare il nome al Golfo del Messico, facendolo diventare Golfo d’America. Trump ha dato il calcio di inizio anche al processo per dichiarare i cartelli della droga "organizzazioni terroristiche straniere" e abolire lo Ius soli, uno dei cardini della democrazia americana. Fra le priorità, anche la ripresa della costruzione del muro con il Messico.

ENERGIA E CLIMA Parlando «dell’oro nero che scorre sotto i nostri piedi», Trump ha proclamato l’emergenza energetica nazionale per spingere quel «drill baby drill» - l’espansione delle trivellazioni - che ha promesso in campagna elettorale. Il presidente vuole anche mettere fine al mandato per le auto elettriche voluto da Joe Biden, ossia alle quote fissate dall’ex presidente per spingere sulla transizione green. «Le azioni sull'energia daranno ai consumatori la possibilità di scegliere i loro veicoli, le loro lavatrici e le loro lavastoviglie», ha spiegato la Casa Bianca, assicurando che le nuove misure energetiche ridurranno il costo della vita e aiuteranno il calo dell’inflazione. Per aiutare gli americani, Trump intende inoltre ritirare ancora una volta gli Stati Uniti dall’Accordo sul Clima di Parigi, ritenuto un fardello per le aziende a stelle e strisce.