Medio Oriente, Hamas: sabato saranno liberate 4 donne. Idf: la prossima settimana gli abitanti di Gaza potranno tornare al nord

Sabato quattro donne israeliane in ostaggio saranno liberate in cambio di prigionieri palestinesi, nell’ambito dell’accordo per il cessate il fuoco a Gaza. Lo ha annunciato Taher al-Nunu, funzionario di Hamasm, all’AFP. Nelle mani di Hamas rimangono sette donne dall’elenco originale di 33 nomi di ostaggi da rilasciare nella prima fase dell’accordo di cessate il fuoco: Arbel Yehud, 29 anni; Shiri Silberman Bibas, 33 anni (madre dei bambini dai capelli rossi che sono diventatio uno dei simboli del dramma); Liri Albag, 19 anni; Karina Ariev, 20 anni; Agam Berger, 21 anni; Danielle Gilboa, 20 anni e Naama Levy, 20 anni.

Intanto, l'esercito israeliano ha comunicato ai palestinesi sfollati che dalla prossima settimana potranno fare ritorno nel nord di Gaza dal sud della Striscia, se Hamas rispetterà l’accordo di cessate il fuoco. «Se Hamas rispetta tutti i dettagli dell’accordo, a partire dalla prossima settimana, i residenti della Striscia potranno tornare nella zona settentrionale di Gaza e saranno date istruzioni a riguardo», ha scritto su X il portavoce in lingua araba dell’Idf. In base all’accordo, il settimo giorno del cessate il fuoco, ai cittadini di Gaza disarmati sarà consentito di tornare a piedi a nord di Gaza senza alcuna ispezione, tramite la strada costiera. I veicoli che tornano a nord di Gaza dovranno sottoporsi a un’ispezione da parte di una società privata che sarà determinata dai mediatori e da Israele. Il 22/o giorno, ai palestinesi sfollati e disarmati sarà consentito tornare a piedi nel nord di Gaza attraverso la strada Salah a-Din, anche in questo caso senza ispezioni. In base al piano, questo significa che l’Idf si ritirerà gradualmente dal corridoio di Netzarim. L’Idf ha messo in guardia gli abitanti di Gaza dall’avvicinarsi alle zone in cui sono ancora schierate le truppe, tra cui la zona cuscinetto lungo l’intero confine, il corridoio di Netzarim al centro della Striscia, il corridoio Filadelfia al confine tra Egitto e Gaza e il mare.