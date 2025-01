Primo stop a Trump, giudice boccia l'abolizione dello ius soli: "E' palesemente incostituzionale"

Primo stop per Donald Trump. Un giudice ha bloccato temporaneamente il decreto esecutivo per abolire lo ius soli, bollandolo come «palesemente incostituzionale». Il presidente Usa ha annunciato l’intenzione di fare ricorso.

La bocciatura è un colpo agli sforzi del presidente americano di riscrivere le leggi sull'immigrazione a tempi record, di decreto in decreto. L’abolizione dello ius soli è stata uno dei primi provvedimenti firmati da Trump all’ingresso alla Casa Bianca, ed è uno dei cardini della battaglia della Casa Bianca contro i migranti.

Ventidue stati americani hanno fatto causa chiedendo lo stop dell’attuazione del decreto perché in violazione del 14mo emendamento della Costituzione. Il giudice John Coughenour, nominato da Ronald Reagan, ha dato loro ragione. «Sono giudice da 40 anni e non riesco a ricordare un altro caso in cui la domanda presentata fosse chiara come questa. E’ palesemente incostituzionale. Dov'erano gli avvocati quando la decisione» di questo provvedimento «è stata presa?», ha detto Coughenour motivando la decisione di sospendere temporaneamente l'attuazione del provvedimento fino a quando non avrà avuto modo di ascoltare meglio le argomentazioni in merito alla sua legalità. «Francamente ho difficoltà a capire come un avvocato iscritto all’ordine possa affermare inequivocabilmente che questo decreto è costituzionale», ha aggiunto.