Svezia, ucciso Salwan Momika: l'uomo che nel 2023 bruciò un Corano

Salwan Momika, l’uomo che ha bruciato il Corano quattro volte in altrettante manifestazioni in Svezia nel 2023, è stato ucciso in casa ieri intorno alle 23. La polizia ha arrestato cinque persone. Secondo una prima ricostruzione era in collegamento sui social.

«Temo di essere il prossimo», dice il suo compagno e complice Salwan Najem che oggi avrebbe dovuto essere in tribunale, insieme all’uomo ucciso, per la sentenza nel processo per incitamento all’odio razziale.

In una nota, la polizia spiega di essere stata chiamata per una sparatoria ieri sera a Sodertalje. Quando gli agenti sono arrivati, hanno trovato «un uomo ferito che è stato portato in ospedale» che in seguito era morto.

Ad agosto, Momika è stato accusato, insieme a Salwan Najem, di «agitazione contro un gruppo etnico» in quattro occasioni durante l’estate del 2023. Secondo l’accusa, il duo ha profanato il Corano, anche bruciandolo, e ha fatto commenti sprezzanti sui musulmani. Le relazioni tra la Svezia e diversi Paesi del Medio Oriente sono state influenzate dalle proteste dei due uomini. Il Tribunale distrettuale di Stoccolma ha rinviato alle 11 di lunedì 3 febbraio «poichè è stato confermato che uno degli imputati è morto e la sentenza deve essere adattata».

Sembra che Salwan Momika avesse una trasmissione in diretta sui social media quando gli hanno sparato, ma la polizia non può confermarlo. Il suo compagno e complice Salwan Najem ha detto al giornale svedese a Svensk Dagbladet: «Ho paura di essere il prossimo della lista. Che farò la stessa fine».