La Nato valuta un rafforzamento militare nell’Artico per fermare le ambizioni di Trump sulla Groenlandia

L’isola ospita la base aerea di Thule , una struttura chiave per la difesa statunitense e per il monitoraggio di eventuali minacce provenienti dalla Russia e dalla Cina .

La Groenlandia è un territorio strategico sia per le sue risorse naturali che per la sua posizione geografica. Durante il suo primo mandato, Trump aveva già suscitato polemiche dichiarando di voler acquistare l’isola dalla Danimarca , proposta che era stata respinta con fermezza da Copenaghen .

La Cina, pur non essendo un Paese artico, ha dichiarato un interesse strategico nella regione, definendosi una "nazione quasi artica". Pechino sta investendo in infrastrutture, ricerca scientifica e rotte commerciali, promuovendo la cosiddetta "Via della Seta Polare" per rafforzare i suoi legami economici con l’area.

Cosa succede ora?

Al momento, il piano è ancora in fase di discussione informale tra gli alleati, ma se venisse approvato potrebbe segnare una svolta nella strategia NATO nell’Artico. Nei prossimi mesi, sarà fondamentale osservare le mosse di Trump e le reazioni della Danimarca, che ha sempre difeso con forza la sovranità sulla Groenlandia.