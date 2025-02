Libero Yarden Bibas, si teme il peggio per i suoi bimbi e la moglie. Sul palco di Hamas anche Kalderon e Siegel

E’ iniziata l’operazione di Hamas per il rilascio dei tre ostaggi israeliani nella Striscia di Gaza, secondo quanto previsto dall’accordo di cessate il fuoco. Il primo ad apparire sul palco allestito dai miliziani è stato Ofer Kalderon , cittadino franco-israeliano. Subito dopo è apparso sul palco Bibas il padre della famiglia rapita il 7 ottobre nell’assalto ai kibbutz di Hamas: di sua moglie e dei suoi due figli piccoli ancora non si sa nulla, ma si teme il peggio. Kalderon e Bibas sono stati liberati a Khan Yunis, dove sono stati trasferiti alla Croce Rossa i cui veicoli attendevano da questa mattina.

Yarden Bibas, il padre dei due bambini ancora prigionieri e di cui non ci sono più notizie, è stato fatto salire sul palco allestito da Hamas a Khan Younis . I miliziani gli hanno dato il 'foglio di liberazione' scritto in ebraico. Circondato dai membri dell’organizzazione, è stato accompagnato al convoglio della Croce Rossa.

Infine è toccato a Keith Siegel, accompagnato sul palco tenuto per le braccia da due miliziani di Hamas, nelle immagini lo si vede camminare a fatica. Poi, con la busta regalo con i souvenir di Gaza, è stato consegnato alla Croce Rossa.

«Keith Siegel, ostaggio a Gaza da 484 giorni, sarà consegnato alla Croce Rossa da Haitham al-Hawajri» avevano riferito fonti palestinesi per dimostrare che il comandante fosse ancora in vita nonostante Israele ne avesse annunciato l’eliminazione durante la guerra. Ma così non è stato.