Usa: piccolo aereo medico si schianta a Philadelphia: 6 vittime e case in fiamme. A bordo un piccolo paziente pediatrico

Un aereo da trasporto medico che trasportava un paziente pediatrico e altre cinque persone si è schiantato ieri sera in un quartiere a nord-est di Philadelphia, trasformandosi in una palla di fuoco e incendiando diverse case. Secondo Sean Duffy, nuovo segretario ai trasporti, c'erano almeno sei persone di nazionalità messicana sul velivolo che, secondo la polizia, era in missione medica.

La compagnia proprietaria dell’aereo afferma che non ci sono conferme che qualcuno sia sopravvissuto all’incidente e, aggiunge la polizia, ci sono diversi feriti segnalati a terra. Altre fonti hanno riferito alla CBS News che parti e detriti dell’aereo hanno colpito diverse auto nella zona, un quartiere densamente residenziale, ricco di case a schiera. Molte strade sono state chiuse dopo l’incidente.

Lo schianto è avvenuto a meno di 5 chilometri dall’aeroporto Northeast Philadelphia, che serve principalmente jet aziendali e voli charter. Le foto scattate sul luogo dell’incidente mostrano diverse case residenziali in fiamme. I vigili del fuoco hanno confermato come diverse strutture siano state coinvolte nei roghi creati dall’incidente, nella zona di Cottman Avenue e Roosevelt Boulevard. «Altre anime innocenti sono andate perse in questo triste incidente», è stato il commento del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sulla sua piattaforma social Truth, una volta appresa la notizia.