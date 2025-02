Bomba a Mosca: ucciso Armen Sarkisian, il capo della milizia Arbat. Era ricercato da Kiev

Contemporaneamente le forze di Kiev hanno lanciato decine di droni contro infrastrutture energetiche centinaia di chilometri all’interno del territorio russo, provocando incendi in una raffineria di petrolio a Volgograd e in un impianto per la lavorazione del gas ad Astrakhan . Entrambi definiti dallo Stato maggiore ucraino come «importanti produttori di carburante per l'esercito russo».

Un altro attacco esplosivo nel cuore di Mosca ha portato all’uccisione del capo di una milizia alleata dell’esercito russo nel conflitto in Donbass , ricercato dai servizi segreti ucraini . Un mese e mezzo dopo l’ attentato rivendicato da Kiev in cui in dicembre fu ucciso il generale Igor Kirillov , un’azione simile ha provocato la morte di Armen Sarkisian , fatto saltare in aria con una guardia del corpo nell’entrata dell’ Alye Parusa (le Vele scarlatte ), un lussuoso grattacielo residenziale di 29 piani situato nel nord-ovest della capitale.

Tutto ciò dopo che ieri il presidente Volodymyr Zelensky aveva mostrato tutto il suo nervosismo per un possibile esclusione di Kiev da negoziati tra gli Usa e la Russia, avvertendo che questo potrebbe essere «pericoloso per tutti». Cosa che tuttavia non ha impedito al Cremlino di unire la sua voce a quella di di Keith Kellogg, l’inviato del presidente Usa Donald Trump, nel chiedere elezioni presidenziali in Ucraina in vista di un trattato di pace che secondo Mosca non potrebbe essere firmato dallo stesso Zelensky, considerato "illegittimo».

Gli investigatori russi hanno detto che Armen Sarkisian è morto in ospedale dopo essere stato ferito nell’attentato di stamane. L’esplosione ha provocato la morte istantanea di una sua guardia del corpo, mentre altre tre persone sono rimaste ferite. Sconosciuto ai media internazionali, Sarkisian, che aveva 46 anni, era stato il fondatore nel 2022 della milizia Arbat per combattere al fianco delle forze russe contro gli ucraini nella regione di Donetsk. Qui era arrivato in gioventù proveniente dalla natia Armenia, e si dice che proprio armeni fossero la maggior parte dei volontari che si erano arruolati nella sua formazione.