Terrore in Svezia, colpi di pistola in una scuola: dieci morti. L'autore si è sparato

Sono una decina le vittime dell’attacco al campus di Orebro, 200 km a ovest di Stoccolma, in Svezia. Lo rende noto la polizia svedese. Nella sparatoria sono morte «circa 10 persone», ha detto Roberto Eid Forest, capo del distretto di polizia di Orebro. La polizia sta ancora identificando le vittime sulla cui identità per il momento non è stato fornito nessun dettaglio.

L’autore dell’attacco «si è sparato», come riporta il sito dell’Expressen sottolineando che la polizia ha convocato una conferenza stampa sull'incidente e ha reso noto che, contrariamente a prime informazioni, «nessun agente è rimasto ferito».