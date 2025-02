Gelo di Riad: "Nessuna pace senza Stato palestinese". Il piano di Trump mina la ripresa degli Accordi di Abramo

Il tema della ripresa dei colloqui sugli Accordi di Abramo è stato al centro dell’incontro alla Casa Bianca tra Donald Trump e Benyamin Netanyahu . Il premier israeliano ha assicurato in conferenza stampa a Washington che "la pace tra Israele e Arabia Saudita non solo è fattibile, ma ci sarà" .

L’ Arabia Saudita non procederà ad alcuna "normalizzazione delle relazioni" con Israele senza la nascita di uno Stato palestinese indipendente con Gerusalemme Est come capitale .

Ora, Trump preme per completare il processo avviato durante il suo primo mandato, che ha portato Israele a firmare gli storici Accordi di Abramo con Emirati Arabi Uniti e Bahrein , successivamente estesi a Marocco e Sudan .

In una nota pubblicata su X , il ministero degli Esteri saudita ha ribadito il proprio "rifiuto categorico" di qualsiasi attacco ai diritti del popolo palestinese , sia attraverso colonizzazione, annessione di territori palestinesi o trasferimento forzato della popolazione.

Gli interessi sauditi tra diplomazia e strategia regionale

Anche Riad appare interessata alla normalizzazione dei rapporti con Israele, in cambio di un patto di difesa con gli Stati Uniti e di aiuti americani per il suo programma nucleare a scopi civili.

Tuttavia, il regno del principe ereditario Mohammed bin Salman (MBS), desideroso di consolidare il proprio ruolo sulla scena internazionale, deve bilanciare gli interessi strategici con gli equilibri regionali.

Nonostante le ambizioni saudite, Riad non può permettersi di apparire come un Paese pronto a sacrificare la causa palestinese in cambio di accordi economici e militari con Washington e Tel Aviv.