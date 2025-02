L’Europa respinge il piano di Trump su Gaza: "Inaccettabile". Parigi, Berlino e Londra indignate

L’Europa delle nazioni respinge con sdegno il piano di Donald Trump di trasformare Gaza in un resort, previa espulsione dei palestinesi, mentre l’Unione Europea sceglie il silenzio strategico per evitare di rincorrere l’ex presidente USA in un gorgo infinito di dichiarazioni. La prima a bocciare il progetto di Gaza-sur-mer è stata Parigi, seguita immediatamente da Londra e Berlino. Il messaggio è chiaro: Gaza è dei palestinesi e l’ipotesi di un esproprio da parte di uno Stato terzo, anche se fossero gli Stati Uniti, è inammissibile. Leggi anche Trump: "Il controllo Usa di Gaza sarà a lungo termine, via i palestinesi, diventerà la 'riviera' del Medio Oriente'' Reazioni internazionali: il no dell'Europa e la condanna globale L’avvenire di Gaza passa per «un futuro Stato palestinese» - avverte il Quai d’Orsay in una nota - sottolineando la «contrarietà a qualsiasi trasferimento forzato della popolazione», che rappresenterebbe una grave violazione del diritto internazionale.

La deportazione verso Giordania ed Egitto, già respinta dai due Paesi, si avvicina pericolosamente alla definizione di pulizia etnica. Anche il ministro degli Esteri britannico David Lammy, in visita a Kiev, ha dichiarato che i palestinesi devono poter vivere e prosperare a Gaza e in Cisgiordania. Tuttavia, ha evitato un attacco diretto a Trump, riconoscendo che Gaza è in macerie ma ribadendo il sostegno britannico alla soluzione dei due Stati. La ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock è stata ancora più netta: «La popolazione civile non deve essere espulsa e Gaza non deve essere occupata o ripopolata in modo permanente». Ha poi aggiunto: «Gaza, come la Cisgiordania e Gerusalemme Est, appartiene ai palestinesi, poiché queste terre costituiscono la base per un futuro Stato palestinese». Il silenzio dell’UE e la strategia di Trump