Trump annuncerà "dazi reciproci" la prossima settimana

Donald Trump annuncerà un piano per dazi reciproci la prossima settimana. Lo ha annunciato lo stesso presidente americano, che in campagna elettorale aveva promesso di colpire qualsiasi Paese che impone tariffe sui beni americani con tariffe della stessa entità. Ma la guerra dei dazi potrebbe subire un’escalation se il tycoon non otterrà i suoi obiettivi politici, come nel caso di Messico, Cina e Canada se non bloccheranno il flusso di migranti e fentanyl. O commerciali, come potrebbe capitare con l’Ue, che secondo il Financial Times intenderebbe offrire di acquistare più gas naturale liquefatto e apparecchiature militari dagli Usa, oltre a ridurre le sue tariffe sulle auto americane dal 10% ad una percentuale più vicina al 2,5% degli Stati Uniti.

Nel mirino c'è anche Tokyo. «I love Japan», ha detto Trump accogliendo per la prima volta il premier giapponese Shigeru Ishiba, secondo leader internazionale alla Casa Bianca dopo Benyamin Netanyahu. Ma in parte lo ha subito gelato nello Studio Ovale avvisando che i dazi sono una possibile opzione anche contro il suo Paese se non si arriva al pareggio della bilancia commerciale, che nel 2024 aveva un deficit di 64 miliardi per gli Usa. Nel frattempo tuttavia c'è l’impegno a lavorare per ridurre il gap: non è un caso forse che The Donald abbia usato un approccio più soft e meno minaccioso con gli storici alleati nel quadrante Indo-Pacifico, come Giappone, Corea del Sud, Australia e Filippine, tutti Paesi funzionali al contenimento dell’ascesa di Pechino, l’avversario numero uno di Washington.