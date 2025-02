Von der Leyen: "La CPI sia libera di lottare contro l’impunità globale". E annuncia una "nuova era" per la difesa europea

La Corte Penale Internazionale (CPI) deve poter esercitare il proprio mandato senza vincoli nella lotta contro l’ impunità globale . A ribadirlo è la presidente della Commissione Europea , Ursula von der Leyen , che in un post su X ha sottolineato il ruolo della CPI nel garantire la giustizia internazionale e il rispetto del diritto internazionale. Le dichiarazioni arrivano durante la visita ufficiale a Danzica , in occasione della presidenza di turno polacca dell’ Unione Europea (UE) .

Un altro pilastro della strategia dell’UE riguarda la competitività industriale e la decarbonizzazione , attraverso il Clean Industrial Deal , in arrivo entro fine mese. Secondo von der Leyen, il piano mira a supportare le industrie ad alta intensità energetica e le startup innovative , garantendo risorse per sviluppare tecnologie all’avanguardia. "Si tratta di ridurre i costi energetici e di aumentare la produzione interna di energia pulita, con un focus su rinnovabili e nucleare ", ha dichiarato la presidente della Commissione.

Tra le iniziative più attese, la presentazione del Libro Bianco della Difesa , prevista "entro la metà di marzo". Questo documento strategico rappresenterà un passo fondamentale per l’ autonomia strategica dell’Europa , in un contesto geopolitico sempre più instabile.

La transizione energetica resta una priorità, ma deve essere attuata con "flessibilità e pragmatismo", ha aggiunto, riferendosi all’obiettivo di neutralità climatica entro il 2050. Von der Leyen ha inoltre ribadito la necessità di ridurre la dipendenza dell’UE dai combustibili fossili russi, garantendo sicurezza energetica e posti di lavoro sostenibili.

Tusk: "L’Europa deve proteggere il clima senza pesare sulle famiglie"

Il premier polacco Donald Tusk ha sostenuto l’importanza del Green Deal europeo, ma ha sottolineato come le misure ambientali non debbano tradursi in un aggravio per le famiglie e le imprese. "Le nostre azioni per il clima non possono imporre oneri sproporzionati, minare la competitività industriale o aumentare il costo della vita per i cittadini europei", ha affermato.

Tusk ha inoltre chiesto un approccio più attento nella definizione delle politiche energetiche europee. "L’Europa non può prendere decisioni che spingano ulteriormente in alto i prezzi dell’energia. Se non riusciremo a contenerli, la nostra ambizione di competere con Cina e Stati Uniti resterà solo un’illusione", ha dichiarato.