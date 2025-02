Le Cicladi tremano ancora: terremoto senza fine con scosse fino a 4.9 di magnitudo

Il sisma di questa mattina non è stato un caso isolato. Altre scosse, con magnitudo fino a 4.9, hanno colpito l’area nelle ultime ore , confermando che la fase di instabilità non è ancora conclusa. La zona del Dodecaneso , compresa tra Santorini e le isole limitrofe, è particolarmente attiva dal punto di vista sismico, con movimenti tellurici frequenti dovuti alla complessa dinamica delle placche tettoniche nell’Egeo.

La terra continua a tremare nell’arcipelago delle Cicladi, in Grecia , dove un nuovo terremoto di magnitudo 4.7 ha colpito l’area nord-est di Santorini . Si tratta di uno degli eventi più intensi di una sequenza sismica in corso da giorni , che sta mantenendo alta la tensione tra residenti e turisti. L’ epicentro è stato localizzato in mare, a circa 22 km di profondità , senza riportare danni a edifici o persone.

Prevenzione e monitoraggio costante

Le autorità locali, consapevoli della situazione, hanno predisposto un centro operativo di emergenza con tende e unità mobili dei vigili del fuoco, per garantire un rapido intervento in caso di necessità. Gli esperti continuano a monitorare l’evolversi della sequenza sismica, rassicurando che, al momento, non ci sono segnali di attività vulcanica legata ai fenomeni in corso.

La paura tra i residenti, ma nessun danno segnalato

Nonostante il susseguirsi delle scosse, la popolazione e i turisti stanno mantenendo la calma (in molti, però, hanno lasciato le isole nei giorni scorsi) grazie anche alla presenza delle autorità e alla resistenza delle strutture edilizie dell’isola, costruite per sopportare eventi sismici. Tuttavia, l’incertezza resta, e gli abitanti attendono con ansia che la situazione si stabilizzi nei prossimi giorni.

Una zona sismica sotto osservazione