Fuoco e terrore a Gaza City, uccise tre persone

I media palestinesi, rilanciati da quelli israeliani, riferiscono che tre persone sono state uccise dal fuoco dell’Idf a est di Gaza City, dove apparentemente decine di persone si sono avvicinate al confine e le truppe hanno aperto il fuoco per disperderli.

In un episodio separato, una donna palestinese sarebbe stata uccisa a est del sobborgo di Al-Qarara a Khan Yunis, nel sud di Gaza. L’Idf - ricorda il Times of Israel - ha messo in guardia i palestinesi dall’avvicinarsi al confine israeliano e alla zona cuscinetto all’interno di Gaza dove sono schierate le truppe.