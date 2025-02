Offensiva di Israele in Cisgiordania sul campo profughi di Nur Shams: morti e arresti

L’esercito israeliano ha annunciato di aver esteso la sua offensiva nel nord della Cisgiordania occupata, con un’operazione al campo di Nur Shams, nel governatorato di Tulkarem. In un breve messaggio, le forze di difesa israeliane (Idf) hanno riferito che le truppe dell’esercito, della guardia di frontiera e dello Shin Bet, l’agenzia di intelligence interna, hanno già ucciso diversi «terroristi» e arrestato dei ricercati nell’area.

La Mezzaluna Rossa palestinese ha confermato di aver portato in ospedale una donna trovata senza vita e un altro ferito gravemente, dopo che i soldati israeliani hanno impedito alle ambulanze del gruppo di entrare nell’area per diverse ore.

L’agenzia di stampa ufficiale palestinese, Wafa, ha dichiarato che le forze israeliane hanno inviato macchinari pesanti e bulldozer nel campo durante le prime ore del mattino e hanno lanciato diverse incursioni nelle case della zona. Nel frattempo, nel vicino campo di Tulkarem, le forze israeliane hanno continuato a fare irruzione nelle case, molte delle quali sono ora vuote e in rovina dopo due settimane di incursioni.