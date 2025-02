Telefonata Trump-Putin per negoziare la fine della guerra: i timori Ue, "non possiamo essere tagliati fuori"

La magagna è duplice, sta sia nel metodo che nel merito . «Gli ucraini avevano chiesto agli americani di non contattare il presidente russo finché non avessero avuto la possibilità di parlare tra loro: Volodymyr Zelensky si aspettava di discutere con Trump la settimana prossima e solo dopo Trump avrebbe chiamato Putin », spiega l’ex ministro degli Esteri lituano Gabrielius Landsbergis .

Uno spettro si aggira per l'Europa: una nuova Yalta , l’accordo tra potenze che ridefinisce le sfere d’influenza . Con diverse aggravanti. In questi giorni di 80 anni fa - la conferenza si tenne dal 4 all’11 febbraio del 1945 - a soggiornare nell’ex palazzo zarista di Livadija c'era almeno un leader europeo: Winston Churchill . L’ asse Putin-Trump invece rischia di escludere completamente il Vecchio Mondo. Che infatti borbotta.

Poi naturalmente c'è l’intesa in sé, l'offerta che Kiev - e per esteso l’Europa - potrebbe vedersi recapitare, prendere o lasciare . Zelensky più volte ha messo in chiaro quale sia la condizione minima per fare la pace: garanzie di sicurezza (vere, non sulla carta) per evitare che Mosca ci provi un’altra volta.

«Tutto ciò dunque è pienamente, come si vuol dire, 'parlare dell’Ucraina senza l’Ucraina' . E non è un buon precedente», aggiunge.

Come dire: i giochi non sono chiusi, siamo ancora in partita.

Il confronto con la storica conferenza di Yalta

Continuando con le analogie, però, nel resort sul Mar Nero 80 anni fa per gli Usa c'era il democratico Franklin Delano Roosevelt, l’ideatore del multilateralismo (a trazione americana, certo).

L’esatto contrario di quel che sembra avere in mente Trump, con la sua passione per il leaderismo spinto e gli accordi da prima pagina. Radosław Sikorski (ministro degli Esteri della Polonia, dunque un atlantista di ferro) non ha dubbi: "Nel XXI secolo una nuova Yalta è inaccettabile".

"Spero che l’aggressore non venga ricompensato, non solo per il bene dell’Ucraina, ma anche per il bene dell’Europa e della Russia: Putin deve fallire affinché la Russia si liberi della sua mentalità imperiale", avverte.

L’indipendenza energetica dei Paesi Baltici: una svolta storica

Nel mentre, dopo anni di preparativi, i Paesi Baltici hanno tagliato (letteralmente) i cavi che legavano Lituania, Lettonia ed Estonia alla rete energetica russa per entrare pienamente a far parte del sistema Ue.

"Sono caduti gli ultimi legami, siete finalmente liberi da minacce e ricatti, è un giorno storico", ha dichiarato la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen nel corso della cerimonia a Vilnius.

"L'energia russa sembrava economica ma aveva un costo, quello della dipendenza", ha poi ammonito.

L’Ue avanza, ma verso dove e come resta da vedere.