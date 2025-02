Terremoto di magnitudo 5.4 nel Dodecaneso: la Grecia trema ancora

Un terremoto di magnitudo 5.4 ha colpito questa sera l'arcipelago del Dodecaneso, in Grecia, con epicentro in mare alle coordinate 36.5890 N, 25.7040 E e a una profondità di 9 km. La scossa è avvenuta alle 21:16 ora italiana (22:16 locali) ed è stata registrata dalla Sala Sismica INGV di Roma.

Nell’area colpita, già da giorni, era stato predisposto un centro operativo dei vigili del fuoco con tende, in via preventiva. Al momento non si segnalano danni rilevanti o feriti, ma le autorità locali stanno monitorando la situazione.