Trump a Fox News: "Un giorno l'Ucraina potrebbe essere russa"

In un'intervista a Fox News, il presidente americano Donald Trump ha lasciato aperta la possibilità che l'Ucraina "possa essere russa un giorno".

"Potrebbero fare un accordo, e potrebbero non farlo - ha detto -. Potrebbero essere russi un giorno, o potrebbero non esserlo". Il tycoon, inoltre, ha detto che vuole che in qualche modo Kiev ripaghi gli aiuti americani, che a suo avviso ammontano a 300-350 miliardi. "Ho detto loro che voglio l'equivalente di 500 miliardi di dollari di terre rare, e hanno sostanzialmente accettato di farlo". Ieri sera un nuovo attacco russo agli impianti del sistema energetico ha costretto il governo a predisporre 'restrizioni' all'approvvigionamento di elettricità. Ieri sera Trump ha firmato i dazi del 25% su acciaio e alluminio aggiungendo anche che sta pensando di estendere il provvedimento anche a automobili, prodotti farmaceutici e chip per computer.

Trump: valuto dazi su auto, farmaceutica e chip computer