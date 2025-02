Trump e Putin avviano negoziati sulla guerra in Ucraina: verso una svolta diplomatica?

Dopo un colloquio diretto, Trump e Putin concordano sulla necessità di un’intesa per fermare il conflitto in Ucraina Gli Stati Uniti annunciano un team per avviare i colloqui, mentre il Cremlino apre alla diplomazia con un invito ufficiale a Mosca.