Gaza: spiragli per la pace, ma la tregua resta fragile. Israele e Hamas vicini a un accordo sugli ostaggi

Gli ultimi segnali sulla crisi di Gaza indicano una possibile svolta che potrebbe scongiurare la ripresa delle ostilità. Israele, dopo alcuni giorni di ambiguità, ha chiarito che non ha alzato la posta e che si aspetta da Hamas il rilascio di tre ostaggi vivi sabato, così come concordato a metà gennaio. Non tutti i rapiti, al contrario di quanto era filtrato da fonti governative e come richiesto anche da Donald Trump.

Allo stesso modo, la fazione palestinese ha confermato il suo impegno a liberare gli ostaggi secondo «il calendario previsto». Lo scenario resta comunque incerto, perché lo Stato ebraico ha ribadito la minaccia di rientrare in guerra se lo scambio di sabato saltasse.