Ucraina: chi sono i negoziatori e le condizioni del possibile accordo

Dopo le telefonate di ieri del presidente americano Donald Trump agli omologhi Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, i preparativi per avviare possibili negoziati di pace sembrano ormai avviati. I principi che l’amministrazione Trump intende seguire sono stati delineati dal segretario alla Difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth: «Dobbiamo ammettere che il ritorno ai confini dell’Ucraina che esistevano prima del 2014 è un obiettivo irrealistico». Irrealistico, ha aggiunto, come anche l’ingresso di Kiev nella Nato. Hegseth ha anche ribadito che gli Stati Uniti non intendono inviare i propri soldati in alcuna missione di peacekeeping in Ucraina, compito che per Washington deve assolvere l’Europa.