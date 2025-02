La Gran Bretagna si smarca: "Kiev resta in cammino verso la Nato". Starmer prova a frenare Trump

Un tentativo di presa di distanza, almeno a parole. Va interpretata così la dichiarazione con cui il primo ministro laburista britannico, Keir Starmer, leader del Paese che storicamente è il più stretto alleato di Washington, ha provato oggi a smarcarsi dai segnali di una svolta radicale americana – ai limiti dello sganciamento – sul destino della guerra fra Russia e Ucraina. Leggi anche Usa: "La presenza americana in Europa non durerà per sempre". L'Ue verso una difesa autonoma? Londra e il sostegno a Kiev Un fronte che Starmer giura di non voler disertare, nel nome della linea dura cavalcata nei confronti di Mosca fin dall’inizio del conflitto, ormai tre anni or sono sotto la premiership Tory di Boris Johnson. Come emerso da una conversazione col presidente Volodymyr Zelensky, nella quale ha rimarcato che Kiev – nella visione di Londra – resta incamminata «in un percorso irreversibile verso la Nato». Percorso «concordato dagli alleati al vertice di Washington» del 2024, ha puntualizzato, ribadendo che il Regno Unito intende continuare a fornire «sostegno concreto all’Ucraina per tutto il tempo necessario» in termini di aiuti, armi, garanzie di sicurezza. E non senza rigettare qualsiasi negoziato con Vladimir Putin che scavalchi Zelensky.

Il contrasto con Trump Affermazioni che fanno da controcanto evidente rispetto alla liquidazione di ogni prospettiva di adesione ucraina alla NATO come «irrealistica» da parte del presidente Donald Trump e del suo segretario alla Difesa, Pete Hegseth. Un controcanto non privo di elementi di debolezza e di qualche ambiguità, al di là dell’annuncio parallelo del Foreign Office dell’ennesimo pacchetto di sanzioni anti-russe contro figure della «cerchia ristretta di Putin», varato simbolicamente nell’anniversario della morte di Aleksei Navalny. La sfida della special relationship Questo non cancella certo lo sforzo strategico di salvaguardare al contempo la special relationship con il vitale alleato d’oltreoceano e di ricucire una qualche sintonia di fondo nel rapporto con The Donald: partito col piede sbagliato dopo le accuse trumpiane d’intrusioni pro-Dem del Labour britannico nella campagna presidenziale USA. A testimoniarlo è la telefonata che sir Keir si è affrettato a fare a Trump, a margine di un incontro a Downing Street col suo emissario Mark Burnett, per chiedere udienza nell’ambito di una «prossima visita a Washington».