Usa: "La presenza americana in Europa non durerà per sempre". L'Ue verso una difesa autonoma?

Con un bilancio di oltre 814 miliardi di dollari e una forza di 3,4 milioni di militari, gli Stati Uniti guidano saldamente la lista delle potenze militari mondiali. Secondo i dati del Dipartimento della Difesa, gli USA mantengono una rete di 4.800 siti militari sparsi in più di 160 Paesi.

Tuttavia, la questione della presenza americana in Europa potrebbe non essere immutabile. Il monito del vicepresidente J.D. Vance e del capo del Pentagono Pete Hegseth oggi ha sollevato un tema cruciale: quanto durerà ancora il ruolo di garante della sicurezza americana nel Vecchio Continente?

Il possibile disimpegno Usa

Secondo le dichiarazioni di Hegseth, l’Europa deve investire nella propria difesa ora perché la presenza americana non durerà «per sempre». «Adesso è il momento di investire perché non si può dare per scontato che la presenza americana durerà per sempre», ha dichiarato Hegseth in una conferenza stampa a Varsavia dopo un incontro con il ministro della Difesa polacco, come riportato dal Financial Times.