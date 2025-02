Chi è Maria Zakharova, la portavoce del ministero degli Esteri russo che ha attaccato il capo dello Stato Mattarella

Maria Vladimirovna Zakharova è una figura di spicco nella diplomazia russa, nota per il suo ruolo di portavoce del Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa dal 2015. Nata il 24 dicembre 1975 a Mosca, in una famiglia di diplomatici, ha trascorso parte della sua infanzia a Pechino, dove suo padre, Vladimir Zakharov, era in servizio presso l'ambasciata sovietica. Sua madre, Irina Zakharova, è una storica dell'arte che ha lavorato al Museo Pushkin di Mosca.

Nel 1998, Zakharova ha conseguito la laurea in giornalismo internazionale presso l'Istituto Statale di Relazioni Internazionali di Mosca (MGIMO), specializzandosi in orientalismo e giornalismo. Durante gli studi, ha svolto un tirocinio pre-laurea presso l'ambasciata russa a Pechino, consolidando la sua formazione in ambito diplomatico.

La sua carriera nel Ministero degli Affari Esteri russo è iniziata nel 2003, con incarichi presso il Dipartimento di Informazione e Stampa. Dal 2005 al 2008, ha servito come addetta stampa presso la Missione Permanente della Federazione Russa alle Nazioni Unite a New York. Nel 2011, è stata nominata vice capo del Dipartimento di Informazione e Stampa, ruolo che ha ricoperto fino alla sua promozione a direttrice del dipartimento il 10 agosto 2015. Con questa nomina, Zakharova è diventata la prima donna a ricoprire la posizione di portavoce del Ministero degli Affari Esteri russo.