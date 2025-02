Medio Oriente, gli ostaggi israeliani sul palco di Hamas a Khan Younis

Vi è esposta anche una foto del leader di Hamas ucciso da Israele, Yahya Sinwar, rivolta verso la Cupola della Roccia sul Monte del Tempio a Gerusalemme con una didascalia in inglese, ebraico e arabo, che dice 'Nessun trasferimento se non a Gerusalemme', con riferimento alla proposta del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di reinsediare altrove i palestinesi di Gaza.

Hamas - riporta la stampa israeliana tra cui Times of Israel - ha già allestito il solito palco, già visto nei precedenti rilasci, su cui sono presenti bandiere di Hamas e della Jihad islamica palestinese, nonché manifesti di propaganda.

Gli ostaggi Aleksandr Sasha Trufanov, Saguy Dekel-Hen e Yair Horen sono stati accompagnati dai miliziani di Hamas sul palco allestito a Kahn Younis , nel sud di Gaza, come mostrano le immagini trasmesse in diretta.

Un convoglio di veicoli della Croce Rossa si sta dirigendo a Khan Younis, dove Hamas e la Jihad islamica palestinese libereranno questa mattina tre ostaggi israeliani: Aleksandr Sasha Trufanov, cittadino russo-israeliano di 29 anni, Saguy Dekel-Hen, israelo-americano 36enne, ed il 46enne Yair Horen. I tre erano stati presi in ostaggio il 7 ottobre 2023 nel kibbutz di Nir Oz.

Quattordici ostaggi vivi e nove morti sono ancora trattenuti a Gaza. Il 7 ottobre sono state rapite 76 persone a Nir Oz, con l'accordo del 23 novembre sono state restituite 40 persone tra donne e bambini, mentre con l'accordo attuale sono stati rilasciati finora in sei. Sette corpi di soldati caduti sono stati restituiti in Israele nell'ambito delle operazioni di soccorso militare. In totale, 117 tra ragazze e ragazzi, uomini e donne anziani e uomini adulti sono stati assassinati o rapiti da Nir Oz. Si tratta di più di un quarto della popolazione del kibbutz.