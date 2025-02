Scholz risponde a Vance: "No alle interferenze esterne, l’Europa decide il proprio futuro"

Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha aperto la seconda giornata della Conferenza sulla sicurezza di Monaco con una dura risposta al vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, respingendo il suo invito a collaborare con i nazionalisti di Afd come un’ingerenza in una campagna elettorale ormai agli sgoccioli.

In un intervento spesso interrotto da scroscianti applausi, Scholz ha esordito ringraziando Vance per la sua visita al campo di concentramento di Dachau e per il suo appello affinché simili tragedie «non avvengano mai più», ma ha poi denunciato «l'incompatibilità» della condanna del nazismo con il sostegno a una formazione politica che a quel passato si ricollega.

Il contesto politico e gli incontri di Vance

Quando mancano otto giorni alle elezioni politiche in Germania, Vance, rientrato già ieri sera negli Usa, a Monaco non ha incontrato Scholz, ma ha avuto colloqui con il suo avversario conservatore, il presidente della Cdu Friedrich Merz e, soprattutto, con la leader di Afd, Alice Weidel, esclusa, così come la «rossobruna» Sahra Wagenknecht, da un evento che vede la partecipazione di altri due candidati cancellieri: il verde Robert Habeck e il liberale Christian Lindner, che però non parlerà dal palco.