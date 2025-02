Trump licenzia 300 dipendenti dell'agenzia per la sicurezza nucleare

Uno dei dipendenti colpiti dal provvedimento ha ricevuto una breve lettera dal Doge , racconta una sua parente all’emittente, in cui veniva informato che quello era il suo ultimo giorno di lavoro e che non doveva presentarsi in ufficio il giorno successivo.

Il Dipartimento statunitense per l'Efficienza Governativa (Doge) , guidato da Elon Musk , ha licenziato oltre 300 dipendenti dell' Amministrazione nazionale per la sicurezza nucleare (NNSA) , l'agenzia responsabile della gestione delle scorte di armi atomiche del Paese. Secondo la CNN , i funzionari del Doge si sarebbero resi conto del ruolo dell’agenzia solo dopo aver effettuato i licenziamenti.

Manutenzione delle armi nucleari

Controllo della sicurezza delle testate

Attività antiterrorismo per prevenire la diffusione di materiali nucleari

Molti di loro possedevano l’autorizzazione "Q", il massimo livello di nulla osta di sicurezza del Dipartimento dell’Energia.

Licenziamenti in pausa dopo il caos

Secondo un dipendente che non era ancora stato licenziato, il processo di licenziamento sarebbe attualmente "in pausa", in parte a causa della gestione caotica della situazione. Nel frattempo, l’ufficio stampa del Dipartimento dell’Energia non ha risposto alle richieste di commento da parte della NPR.