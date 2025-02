Affondo di Marina Berlusconi: "Trump non rottami l'Occidente"

Il rischio che Donald Trump possa diventare "il 'rottamatore' dell’Occidente", poi "l'autocritica" che l’Europa dovrà fare se resterà esclusa dai negoziati sull'Ucraina, la denuncia della "concorrenza sleale" delle Big Tech, ma anche banche, matrimoni gay, suicidio assistito e immigrazione. Si snoda attraverso temi spiccatamente politici – e sulla politica è destinata a lasciare il segno – l’intervista di Marina Berlusconi sul Foglio in edicola domani, di cui è stata fornita un'anticipazione. Leggi anche Guerra Russia-Ucraina, domani il summit di Parigi: "Serve una risposta comune a Trump per i negoziati di pace" Già in autunno la primogenita di Silvio Berlusconi si disse "perplessa" dagli annunci del tycoon in campagna elettorale. E usò lo stesso termine scelto dal padre quando Trump nove anni fa si insediò per la prima volta alla Casa Bianca. L’ex premier allora contava comunque su "buone sorprese", augurandosi che potesse diventare amico di Vladimir Putin come capitò, anche grazie allo stesso Berlusconi, a un altro presidente Usa, George W. Bush. Ora la telefonata al leader russo è stato uno dei momenti cruciali della vigorosa partenza di Trump su dazi e Ucraina.

Secondo la presidente di Fininvest e Mondadori, i suoi "primi interventi" hanno "sì portato qualche vantaggio immediato agli Stati Uniti, ma alla lunga la sua strategia di mettere gli altri Paesi continuamente sotto pressione si trasformerà in una forza centrifuga sempre più violenta, capace di separare e dividere la comunità occidentale". La speranza di Marina Berlusconi è che "il Paese che è sempre stato il principale garante dell'Occidente non abbia ora un presidente che ambisce a diventare lui il 'rottamatore' dell'Occidente stesso, demolendo così tutto quello che l'America è stata negli ultimi 80 anni". L'intervista rilasciata al direttore Claudio Cerasa esce a ridosso del vertice di Parigi, in cui l'Europa prova a capire come trovare spazio al tavolo dei negoziati e Giorgia Meloni si propone come ponte tra Washington e Bruxelles. "Se l'Europa verrà tagliata fuori dalla soluzione che sembra si stia profilando dovrà anche fare una seria autocritica", è la convinzione della figlia del fondatore di FI, secondo cui per porre fine alla guerra "sarà inevitabile un compromesso" ma non deve "coincidere con la resa di Kiev e la vittoria di Mosca".