Guerra Russia-Ucraina, domani il summit di Parigi: "Serve una risposta comune a Trump per i negoziati di pace"

L’Europa si muove e prova a cercare una risposta comune da recapitare a Washington . Il presidente francese Emmanuel Macron ha convocato per domani pomeriggio all’ Eliseo i leader delle principali potenze europee, i vertici dell’ UE e il segretario generale della NATO , Mark Rutte , per una riunione informale d’urgenza . Obiettivo, elaborare un piano d’azione comune europeo per i negoziati di pace in Ucraina .

Il formato ridotto , nelle intenzioni di Macron , ha l’obiettivo di garantire una risposta il più possibile agile e unitaria a Donald Trump e stabilire cosa potrà fare l’ Europa per non essere tagliata fuori dai negoziati di pace sull'Ucraina . «Le discussioni potranno poi proseguire in altri formati, con l’obiettivo di riunire tutti i partner interessati alla pace e alla sicurezza in Europa », ha fatto sapere la Commissione europea .

Già stasera l’inviato di Trump per il Medio Oriente, Steve Witkoff, e il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Mike Waltz, saranno in Arabia Saudita per parlare con i funzionari russi in un inizio di negoziato, in vista di un possibile futuro incontro tra Trump e Putin proprio in Arabia Saudita.

Ieri il generale Keith Kellogg, scelto da Trump come inviato per la Russia e l’Ucraina, ha chiarito che l’Europa non siederà fisicamente al tavolo dei negoziati, e Washington, come ha confermato il capo del Pentagono, Pete Hegseth, durante il vertice dei ministri della Difesa Nato, ha escluso la partecipazione di truppe americane a un’eventuale missione di mantenimento della pace, idea che era stata proposta da Macron qualche mese fa.

È possibile dunque che domani all’Eliseo uno dei punti su cui i sette paesi Ue discuteranno sarà proprio quello di iniziare a ragionare sul coinvolgimento diretto di forze europee sul campo. La questione ora è quali risorse ciascun paese è disposto a fornire sul piano della difesa e cosa l’Europa chiederà agli Stati Uniti di fare per mantenere la pace in Ucraina. La decisione militare verrà presa dalle cancellerie, non a Bruxelles.

L’incontro di Parigi è solo l’inizio.