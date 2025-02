India, calca in stazione nella capitale Delhi per il festival indù: 18 morti

Almeno 18 persone sono morte sabato sera in una calca in una stazione ferroviaria nella capitale indiana, quando una folla si è precipitata per prendere i treni per il più grande raduno religioso del mondo, il Kumbh Mela, che attrae decine di milioni di fedeli indù ogni 12 anni nella città settentrionale di Prayagraj e ha una storia di disastri legati alla folla, tra cui uno il mese scorso, quando almeno 30 persone sono morte alla confluenza dei fiumi Gange, Yamuna e i mitici fiumi Saraswati. «Posso confermare 15 decessi in ospedale. La maggior parte (probabilmente) è morta per ipossia o forse per qualche ferita contundente, ma ciò sarà confermato solo dopo un’autopsia», ha detto all’AFP Ritu Saxena, vice sovrintendente medico del Lok Nayak Hospital di Nuova Delhi. «Ci sono anche altri 11 feriti. La maggior parte di loro è stabile e ha lesioni ortopediche», ha detto.

L’emittente NDTV ha riferito di altri tre morti nella calca, citando un funzionario di un altro ospedale della città. Il ministro delle ferrovie Ashwini Vaishnaw ha detto che è stata ordinata un’"inchiesta di alto livello» sulle cause dell’incidente e che sono stati fatti partire altri treni speciali da Nuova Delhi per disperdere la folla di devoti. Il primo ministro Narendra Modi ha detto di essere «addolorato» . «I miei pensieri sono con tutti coloro che hanno perso i loro cari. Prego che i feriti guariscano presto», ha scritto su X. Il Kumbh Mela, della durata di sei settimane, è la più grande pietra miliare del calendario religioso indù e i funzionari hanno affermato che circa 500 milioni di devoti hanno già visitato il festival da quando è iniziato il mese scorso. Più di 400 persone morirono dopo essere state calpestate o annegate in un solo giorno del festival nel 1954, uno dei più grandi tributi di vittime in un disastro causato dalla folla a livello mondiale. Altre 36 persone morirono schiacciate nel 2013, l’ultima volta che il festival si tenne a Prayagraj. (AGI)

Fri